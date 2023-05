Epic Games Store: i giochi gratis del 18 maggio 2023 sono misteriosi, il leak è confermato?

Questa settimana Epic Games Store non indicherà qual è il gioco (o quali sono i giochi) in arrivo. Dovremo infatti attendere il 18 maggio 2023 per poter scoprire qual è il gioco misterioso gratuito di Epic Games.

A questo riguardo, billbil-kun (noto leaker) ha affermato che a partire dal 18 maggio ci saranno otto giochi gratuiti, ovvero due ogni settimana di durata delle offerte "Mega Saldi 2023". Quali sono tali giochi? Per il momento non si sa. Il leaker ha affermato che dovremo attendere il 18 maggio per scoprire i primi due.

Ha però svelato che i Mega Saldi 2023 permetteranno di ottenere un buono sconto del 25% per qualsiasi giochi che supera i 14.99€, oltre ovviamente allo sconto regolare. In passato si otteneva un nuovo buono dopo averne usato uno, ma non sappiamo se sarà lo stesso per i saldi del 2023. Dovremo anche in questo caso attendere.

Ricordiamo che i giochi gratis dell'Epic Games Store resi disponibili durante i Mega Saldi del 2022 furono Borderlands 3, Bioshock The Collection, Wolfenstein: The New Order e Maneater. Dovremo vedere se anche quest'anno ci saranno grandi nomi in lista.

Quali sono le vostre speranze? Vi ricordiamo infine che è disponibile il pacchetto di contenuti per The Sims 4, il "gioco" gratis dell'Epic Games Store dell'11 maggio 2023.