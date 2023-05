Goodbye Volcano High è stato rimandato: nuova data di uscita e nuova demo confermata

KO_OP ha annunciato che il suo gioco - Goodbye Volcano High - è stato rimandato. La nuova data di uscita è il 29 agosto 2023. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e PlayStation 5. Inoltre è stato confermato che ci sarà una nuova demo.

Il team di Goodbye Volcano High ha dichiarato: "La realtà è che, con il nostro attuale carico di lavoro, non avremmo potuto rispettare la data di lancio di giugno senza tagli significativi alla qualità e alla portata del gioco. Questo significherebbe consegnare qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo immaginato e per cui abbiamo lavorato. Non vogliamo pubblicare niente di meno della migliore versione del gioco che abbiamo realizzato durante il nostro ciclo di sviluppo."

"Inoltre, siamo uno studio che si vanta di evitare il crunch. Rispettare la data di lancio originaria richiederebbe al nostro team di lavorare di notte, nei fine settimana e la mattina presto per consegnare il gioco in tempo, con il rischio di far esaurire le persone."

"Questo ritardo sposta anche la data di lancio da un calendario di pubblicazioni molto affollato come quello di giugno, aprendoci a più incredibili opportunità e dando al gioco maggiori possibilità di successo."

"So che non è una cosa facile da sentire, ma per noi è una cosa difficile da fare. Goodbye Volcano High è un progetto davvero speciale per noi e tutti i membri del nostro team hanno svolto un lavoro incredibile su questo gioco. Abbiamo bisogno di un po' di tempo in più per assicurarci che tutto questo lavoro risplenda davvero! Siamo stati onorati di ricevere una risposta così positiva alla nostra demo. Presto presenteremo in anteprima un'altra demo pubblica e speriamo che tutti voi abbiate la possibilità di darle un'occhiata. Grazie mille per la vostra comprensione: non vediamo l'ora che possiate giocare a ciò su cui abbiamo lavorato."

Ricordiamo che Goodbye Volcano High era previsto inizialmente per il 2021, poi era stato rimandato al 2022 ed infine al 2023.