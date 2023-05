GTA 6, è plausibile un budget di un miliardo di dollari per svilupparlo?

GTA 6 non sarà un gioco qualsiasi. A prescindere da qualsiasi altra considerazione, sarà la colonna portante di Take-Two per almeno dieci anni, come lo è stato GTA V. Ha senso che per produrlo l'editore abbia investito più di un miliardo di dollari?

A metà agosto 2022 Take-Two ha svelato che in totale GTA V ha prodotto ricavi complessivi per 7,68 miliardi di dollari, che da allora a oggi saranno anche aumentati. Solo nel week-end di lancio si parlò di incassi per 1 miliardo di dollari dalle sole vendite del gioco nei negozi. In totale il gioco ha venduto più di 175 milioni di copie (l'ultimo dato ufficiale conosciuto).

Secondo alcune stime, Red Dead Redemption 2, il gioco successivo di Rockstar Games, è costato tra i 370 e i 540 milioni di dollari, pur appartenendo a una serie non certo forte come quella GTA in termini di appeal sul pubblico (comunque capace di vendere decine di milioni di copie). Giusto recentemente si è molto parlato di come i costi di sviluppo dei tripla A siano cresciuti enormemente con l'ultima generazione di console, raggiungendo cifre folli.

Per costi di sviluppo intendiamo sia quelli produttivi, sia quelli di marketing. In uno scenario del genere che un titolo come GTA 6, seguito di una delle punte di diamante del mercato tradizionale, nonché faro anche di quello dei live service con GTA Online, abbia dei costi spropositati non stupisce nemmeno un po', sinceramente. Ci saremmo stupiti se Take-Two e Rockstar Games avessero deciso di andare al risparmio, tanto che abbiamo considerata realistica anche una voce precedente che parlava di 2 miliardi di dollari.

In termini fattuali e freudiani, GTA 6 punterà a essere il videogioco più grosso sul mercato, quello che deve provare per forza ad annichilire la concorrenza, prima fra tutte quella di GTA 5 stesso. Sarà il gioco tecnologicamente più avanzato, in virtù di budget, come lo è stato Red Dead Redemption 2 nella generazione precedente, per buona parte ancora imbattuto dai titoli dell'attuale generazione. Take-Two ci avrà investito sopra una fortuna perché sa che può tirarci fuori molto di più. Che questa fortuna sia di 1, 2 o anche più miliardi di dollari poco importa.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.