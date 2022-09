GTA 6: il budget ha già sforato i 2 miliardi di dollari, secondo l'hacker di Rockstar Games

GTA 6 sarà probabilmente il gioco più costoso della storia, questo è scontato, ma quanto costoso? Stando all'hacker di Rockstar Games, il budget di sviluppo ha già superato i 2 miliardi di dollari. Si, avete capito bene. Praticamente il nuovo GTA potrebbe finire per costare una cifra superiore al PIL di alcune nazioni africane (molto povere).

L'informazione è stata ricavata da alcuni messaggi privati che l'hacker, attualmente sotto custodia della polizia londinese, ha pubblicato su di una bacheca segreta, dove voleva vendere alcuni dei dati rubati.

Secondo le sue informazioni, che ribadiamo ha ottenuto attraverso la violazione dei server di Rockstar Games, GTA 6 sarebbe in sviluppo dal 2014 e Take-Two Interactive, l'editore del franchise, ci avrebbe già investito sopra 2 miliardi di dollari.

Una mappa da 2 miliardi di dollari?

Ovviamente va specificato che si tratta di un dato non ufficiale e non confermato, che oltretutto non viene spiegato in alcun modo. Alcuni hanno inteso i 2 miliardi di dollari come già spesi, altri come la cifra complessiva investita in GTA 6, che quindi comprenderebbe anche il marketing e tutte le altre spese relative alla commercializzazione.

In ogni caso, se fosse vero sarebbe un numero eccezionale e, in un certo senso, allarmante, considerando che secondo gli analisti il budget di GTA V fu di circa 265 milioni di dollari (una cifra ancora oggi enorme). Del resto stiamo parlando del seguito di uno dei giochi più venduti di sempre, capace di piazzare più di 170 milioni di copie e di generare ricavi per 815 milioni di dollari in meno di 24 ore, quindi è normale che Take-Two punti a bissare con un prodotto dalla produzione inarrivabile, che faccia terra bruciata rendendo la concorrenza praticamente impossibile.