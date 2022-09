Bandai Namco Game Music pubblica le colonne sonore di Elden Ring e Tales of Arise

Bandai Namco Game Music è la nuova etichetta lanciata da Bandai Namco Europe che, come il nome fa capire, si occuperà della pubblicazione di colonne sonore dei giochi della compagnia, prime dei quali Elden Ring e Tales of Arise, due dei più grandi successi di Bandai Namco degli ultimi anni.

Bandai Namco ha spiegato l'iniziativa in un comunicato stampa: "Fin dai primi videogiochi e nell'intera storia del settore, la musica è sempre stata una componente essenziale dell'esperienza di gioco. La musica ha fatto durare più a lungo i ricordi dei giochi e ha seguito i giocatori nelle loro vite quotidiane con straordinarie colonne sonore, che li hanno aiutati a ricordare e rivivere le storie che hanno giocato. Ci sforziamo di soddisfare i nostri fan con qualcosa di più di semplici giochi, così abbiamo deciso di farne conoscere le musiche a quanti più utenti possibili con il lancio di due album digitali delle colonne sonore di due nostri titoli."

La colonna sonora di Elden Ring, che secondo gli ultimi dati ha venduto più di 16,6 milioni di copie in tutto il mondo, è formata da 67 tracce "che accompagnano ogni momento o scenario, da battaglie avvincenti contro boss enormi, all'ampia varietà di ambientazioni e situazioni che hanno reso unica quest'avventura epica."

Per ascoltare la colonna sonora di Elden Ring sulla vostra piattaforma preferita, cliccate qui.

La colonna sonora di Tales of Arise, ultimo capitolo della serie Tales of che ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo, è stata diretta da Motoi Sakuraba, con le "tracce spaziano da musiche di sottofondo evocative a temi di battaglia epici, con una varietà di stili e suoni, che includono musica popolare, archi e un'orchestrazione completa."

Per ascoltare la colonna sonora di Tales of Arise sulla vostra piattaforma preferita, cliccate qui.