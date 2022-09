FIFA 23: l'intervista a Steve Schnur, il Worldwide Executive and President of Music di EA

Abbiamo avuto la fortuna di intervistare Steve Schnur , per saperne di più della sua carriera, sul suo lavoro e di come sia riuscito a stabilire un rapporto unico ed indissolubile tra simulazioni sportive e musica.

Principale fautore delle tracklist di decine di capitoli di FIFA , Madden, NBA Live, NHL e Need for Speed, Schnur è una figura fondamentale per l'evoluzione dell'industria videoludica, tra i primi a comprendere che il videogioco può essere uno strumento potentissimo per l'affermazione di nuovi artisti, correnti musicali e generi poco conosciuti.

Steve Schnur è una sorta di Discovery Weekly di Spotify vivente. Ben prima che la nota piattaforma di streaming musicale rivoluzionasse l'industria discografica e il modo di fruire i nostri album preferiti, l'attuale Worldwide Executive and President of Music di Electronic Arts, sin dai primissimi anni del Duemila, iterazione dopo iterazione, insieme al suo team, si è preoccupato di scoprire per noi una sterminata serie di hits, brani che sono entrati di diritto nei nostri iPod (e poi iPhone o qualunque dispositivo utilizziate per ascoltare della musica), tracce che in qualche modo hanno lasciato ricordi indelebili nelle nostre memorie da videogiocatori e da semplici appassionati di musica.

Un musicista a tutto tondo

Steve Schnur

Lavori nel campo della musica da sempre, ma quando è nata la tua passione per la musica? Quando hai capito che sarebbe diventata una parte fondamentale della tua vita?

Appartengo a quella generazione in cui avere le tasche piene di monetine era fondamentale. Per me sala giochi e negozio di dischi erano ugualmente importanti, cosa che inizialmente pensavo fosse dovuta a ragioni molto diverse. Ben presto ho iniziato a capire che appoggiare la testina del giradischi sul mio album preferito Black Sabbath, o ascoltare il suono della prima moneta che fa partire il tema di Pac-Man accelerava il battito del mio cuore in modo molto simile. Tutti i veri giocatori e gli appassionati di musica capiscono istintivamente il collegamento.

Sono anche un musicista di formazione classica. A undici anni rimuovevo le parti di corno dalle canzoni dei Chicago [gruppo rock statunitense N.d.R.] e le riscrivevo. A dodici anni suonavo in una band di diciottenni.

La musica era tutto ciò che volevo fare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In nessun momento della mia vita ho detto: "farò il musicista o gestirò un'azienda di forniture idrauliche?". Conosco persone che sono scappate dalla musica e sono infelici. Ho sempre saputo che la musica sarebbe stata e avrebbe dovuto essere la mia vita.

Steve Schnur in "ufficio"

Come sei finito a lavorare per Electronic Arts?

Ho iniziato a lavorare nell'industria musicale mentre ero ancora all'università, quando sono entrato a far parte del team di programmazione originale di MTV. In seguito, ho lavorato come responsabile della promozione, del marketing e dell'A&R [Artists and Repertoire, divisione interna di un'etichetta discografica responsabile della scoperta di nuovi artisti da mettere sotto contratto N.d.R.] presso alcune delle più grandi etichette discografiche degli anni '80 e '90. Ho contribuito a far conoscere artisti come Bjork e Sarah McLachlan, i Motley Crue e i Metallica. Sono stato anche supervisore musicale di film come Miss Congeniality e Cruel Intentions.

Quando sono entrato in EA, nel 2001, le etichette vedevano ancora i videogiochi come poco più di un'altra opportunità di licenza. Il mio obiettivo era prendere l'infrastruttura dei videogiochi e trasformarla in quello che la radio commerciale e MTV erano state per le generazioni precedenti: un luogo dove si scopre musica nuova, dove si lanciano le carriere, dove si evolve la cultura.

Steve Schnur ha contribuito a creare la musica di tanti classici, ma anche del prossimo FIFA 23

Lavori in EA dal 2001, sin dai tempi di PlayStation 2, Xbox e Game Cube. In tutto questo tempo è cambiata la percezione del ruolo e dell'importanza che la soundtrack riveste nell'economia dei videogiochi?

Quando, più di 20 anni fa, abbiamo rotto gli schemi nella produzione di colonne sonore, sapevamo che la musica dei giochi sportivi doveva smettere di assomigliare a quella degli AC/DC o dei Queen, ma doveva invece riflettere i gusti delle nuove generazioni. Mentre gli atleti iniziavano ad affermare la propria identità individuale sul terreno di gioco, anche la musica doveva fare lo stesso. Credevamo che i videogiocatori non si sarebbero limitati a conoscere nuovi artisti e brani, ma sarebbero diventati grandi sostenitori delle colonne sonore dei titoli sportivi pubblicati di anno in anno. Ora, per due intere generazioni, siamo il punto di riferimento quando si tratta di scoprire nuova musica, oltre ad aver creato nuove culture musicali per milioni di giocatori e fan in tutto il mondo.

Quali sono i compiti e le responsabilità di chi sta a capo della divisione musicale di un grande publisher come Electronic Arts?

Lavoro per il leader mondiale di software per videogiochi e dei contenuti in streaming. Sono a capo del team responsabile di tutto ciò che riguarda la musica, comprese le colonne sonore, le partiture originali, i trailer, gli spot pubblicitari, gli eventi e le partnership.

Sorrido quando le persone pensano che il nostro lavoro consista solo nello "scegliere le canzoni per i giochi". Curiamo e concediamo in licenza la musica per le colonne sonore, soddisfiamo i requisiti delle leghe sportive e dell'ESRB [l'ente che si occupa di classificazione dei videogiochi in Nordamerica N.d.R.], supervisioniamo le relazioni con gli artisti, assicuriamo le apparizioni degli artisti, gestiamo le pubblicazioni e le produzioni di EA Music. Inoltre, lavoriamo nella realizzazione degli EP dei giochi, affianco ai gruppi audio, dei direttori creativi, dei produttori e dei team di marketing al fine di guidare ed innovare il tono unico di ogni titolo EA in tutto il mondo.