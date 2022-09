One Punch Man The Strongest, lo spot di lancio è così brutto che è già di culto

Come può uno spot pubblicitario diventare un fenomeno di culto? O è davvero bellissimo, tanto da rimanere nella storia, o è talmente brutto da fare lo stesso, come nel caso di quello di One Punch Man - The Strongest, nuovo titolo mobile lanciato pochi giorni fa da Moonton, dedicato ovviamente all'ormi famosissimo personaggio giapponese capace di sconfiggere chiunque con un colpo solo.

Il gioco in sé sembra essere un titolo mobile abbastanza classico, con tanto grind e microtransazioni, ma lo spot è qualcosa di eccezionale, al punto da lasciare basiti, estasiati e inorriditi al tempo stesso.

Un attore vestito da Saitama entra in un ristorante americano, lasciando basito il gestore del locale ed estasiata una cameriera che sta giocando a One Punch Man - The Strongest con il suo smartphone. Quindi inizia a rappare una canzone promozionale, producendo un risultato tra l'ilare e l'imbarazzante.

Davvero, tra qualche anno, quando stileremo la classifica degli spot più brutti del decennio, quello di One Punch Man - The Strongest occuperà sicuramente una posizione nella top 10.