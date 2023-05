ROG Ally: prenotazione disponibile da ora, vediamo prezzo e specifiche tecniche

Republic of Gamers (ROG) ha annunciato che da oggi è disponibile il preordine di ROG Ally, la nuova console/PC portatile per videogiochi basata su Windows 11. Questo nuovo dispositivo monta un'APU AMD Ryzen Z1 Extreme che promette la possibilità di giocare AAA e indie in full HD 1080p. La data di uscita di ROG Ally è il 13 giugno 2023. Il prezzo di listino è 799€. La console è disponibile tramite ASUS eshop, Mediaworld e Gold Store.

"Il nostro team ha trascorso oltre un decennio a sviluppare le tecnologie necessarie per i processori Ryzen Z1. In collaborazione con partner visionari come ROG, abbiamo progettato una piattaforma che ridefinisce il gioco mobile", ha dichiarato Renato Fragale, senior director of product management for the Consumer and Gaming Client Business di AMD. "Siamo entusiasti che i giocatori possano sperimentare il primo dispositivo alimentato dai processori Ryzen Z1 Series con il lancio del ROG Ally".

AMD Ryzen Z1 Extreme con 8 core e 16 Thread @5.1 GHz, architettura Zen 4 e TDP 9 - 30 Watt GPU: Architettura RDNA 3 con 4 GB di RAM, 12 compute unit e 8.6 TeraFLOPS @2.7 GHz

Architettura RDNA 3 con 4 GB di RAM, 12 compute unit e 8.6 TeraFLOPS @2.7 GHz Display: 7 pollici IPS touch a 10 punti Risoluzione Full HD (1920 x 1080) Refresh rate 120 Hz Luminosità 500 nits Copertura colore sRGB del 100% FreeSync Premium e copertura Gorilla Glass Victus con rivestimento DXC

16 GB LPDDR5 @6400 MHz Storage: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 + Slot Micro SD 4.0 UHS-2

512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 + Slot Micro SD 4.0 UHS-2 Audio: 2x altoparlanti da 1 Watt con smart amp, Dolby Atmos e Cancellazione del rumore con IA

2x altoparlanti da 1 Watt con smart amp, Dolby Atmos e Cancellazione del rumore con IA Connettività: WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth v5.2

WiFi 6E (802.11ax) + Bluetooth v5.2 Porte: 1x USB Type-C 3.2 Gen2 con supporto alimentazione e DisplayPort 1.4 1x ROG XG Mobile 1x mini jack da 3.5 mm

Nella nostra recensione di ASUS ROG Ally vi abbiamo spiegato: "Davvero mai come in questo caso abbiamo faticato a esprimere un giudizio complessivo su ROG Ally. L'handheld di ASUS ha tutte quelle classiche sbavature tipiche di un nuovo hardware che si affaccia sul mercato: problemi di driver, di ottimizzazione, di software, di pulizia generale, tuttavia si presenta come un prodotto che dal punto di vista fisico è eccellente con tutta una serie di scelte di design che rendono la sua ergonomia davvero piacevole in ogni situazione. È però fondamentale farsi una domanda prima di procedere eventualmente con l'acquisto: quanto è cruciale l'uso in mobilità?"

"Ovvero quanto è importante l'autonomia in un prodotto del genere? Se per voi non conta nulla perché magari immaginate di utilizzare Ally in casa, in ufficio o praticamente ovunque ci sia una presa elettrica, allora non c'è un concorrente all'altezza del device di ASUS e questo è sicuramente l'acquisto migliore. Ma se invece avete necessità di un prodotto davvero portatile da usare in giro, beh allora forse ancora oggi Steam Deck rimane l'acquisto più consigliato perché se pure comincia a essere stretto in termini di performance, sul fronte dell'autonomia e dell'ottimizzazione non ha rivali e non si può trascurare il fatto che costi la metà di Ally."

