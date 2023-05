GYLT: data di uscita e trailer per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC

Tequila Works ha annunciato che pubblicherà la sua avventura in terza persona GYLT, precedentemente esclusiva della defunta Stadia, anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (via Steam). La data di uscita è il 6 luglio 2023.

Ricordiamo che GYLT è stato pubblicato su Stadia il 19 novembre 2019. Il team ha pubblicato anche un trailer dedicato alla versione multipiattaforma di GYLT. Potete vedere il filmato qui sotto.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Date forma alle vostre paure... e temetele. Ambientato in un mondo inquietante e malinconico, GYLT è una storia da brividi che mescola fantasia e realtà in un luogo surreale dove gli incubi prendono forma. Nascondetevi da terribili creature o affrontatele per riuscire a sfuggire alle insidie di questo mondo distorto."

Gylt non è stato accolto in maniera troppo calda all'epoca dell'uscita su Stadia. La media voto è poco superiore alla sufficienza. Vedremo se la versione PC e console sarà in grado di convincere maggiormente, anche se pare che questa nuova versione non abbia modifiche di sorta.