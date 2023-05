Tears of the Kingdom: il director avrebbe già delle idee per il prossimo The Legend of Zelda

Il director di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi, starebbe già pensando al prossimo gioco della serie. Questo secondo Zachary Small, uno scrittore del New York Times che ha recentemente pubblicato un'intervista con Fujibayashi e con il produttore della serie Eiji Aonuma.

L'articolo del New York Times si concentra maggiormente sulle sfide di progettazione che Tears of the Kingdom ha dovuto affrontare durante lo sviluppo, ma in un tweet, Small ha aggiunto che: "Sembra probabile che Fujibayashi abbia già dei piani per il prossimo gioco di Zelda - anche se non ne ha ancora parlato con Aonuma".

Anche se il futuro del franchise non viene menzionato molto nell'intervista, Aonuma ha accennato a potenziali temi della storia, che potrebbero essere legati a Ganondorf: "È molto probabile che da qui in avanti potremo assistere a un ulteriore sviluppo del personaggio e a cambiamenti della sua personalità man mano che la serie prosegue. Ganondorf è un ingrediente che usiamo per integrare il gameplay".

In una diversa intervista con Polygon, Fujibayashi ha parlato delle idee che non sono state inserite in Tears of the Kingdom per un motivo o per l'altro. "Ne ho in mente alcune, ma non sono sicuro di poterle condividere qui", ha scherzato, aggiungendo che "non vorrei rovinare la sorpresa alle persone".

Aonuma si è affrettato a precisare: "Sì, no, questo mi creerebbe problemi. Quindi, per favore, non farlo".

Di certo le idee non mancano a Nintendo e al team di Zelda. Alcune di queste idee però vengono anche usate da altri, come da Dbrand che ha creato Clone of the Kingdom, una skin per Switch/Steam Deck che copia Zelda e insulta gli avvocati.