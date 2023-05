Rise of the Ronin: Sony riconferma che non arriverà su PS4 con una certa insistenza

Sony Interactive Entertainment, Koei Tecmo e Team Ninja hanno da poco pubblicato una pagina FAQ giapponese per Rise of the Ronin, la ventura esclusiva PlayStation 5 action open world. Tramite questa piccola sezione, le compagnie giapponesi hanno sentito il bisogno di precisare a tutti che il gioco non arriverà su PlayStation 4.

Non è un'informazione nuova, visto che fin dall'annuncio era stato confermato solamente per PlayStation 5. In questa FAQ, però, tra le tre domande a disposizione una è stata dedicata alla conferma che il gioco non arriverà su PlayStation 4. La domanda in questione recita, secondo una traduzione automatica: "Ci sarà una versione PS4? No. Non ci sono piani per pubblicare una versione PS4".

Tra l'altro, la prima domanda è identica ma posta al contrario, ovvero "Rise of the Ronin è per PS5? Sì. Rise of the Ronin è un gioco PlayStation 5 su console". La terza domanda invece conferma che il gioco è a mondo aperto. Il fatto che due domande su tre servano per confermare una cosa nota è strano e ci ha incuriositi. È possibile che il pubblico giapponese abbia in più occasioni posto questa domanda e Sony abbia deciso di renderlo più che chiaro anche nella pagina ufficiale del gioco.

Ad oggi vari videogiochi esclusivi di PlayStation sono stati pubblicati sia su PS4 che su PS5, ma pian piano stanno arrivando esclusive console PS5 e Rise of the Ronin sarà una di queste. In ogni caso manca ancora un po' di tempo, visto che l'uscita è prevista per il 2024, anche su PC. La prossima esclusiva di Sony è Final Fantasy 16.