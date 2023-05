PlayStation Store: Offerta del Weekend del 12 maggio, ci sono vari giochi Rockstar, Ubisoft e 2K

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile una nuova Offerta Del Weekend su PlayStation Store, precisamente per il fine settimana del 12 maggio 2023. La lista di giochi PS4 e PS5 in offerta si compone di 71 elementi e comprende vari AAA e relativi contenuti aggiuntivi.

Possiamo trovare in offerta, ad esempio, Grand Theft Auto V, sia per PS4 che per PS5, con anche le Carte Prepagate "Shark". Rimanendo in casa Rockstar, vediamo che è disponibile Red Dead Redemption 2 e anche il singolo Red Dead Online. Take-Two prosegue poi le offerte con alcuni giochi e bundle sportivi, come NBA 2K23 e PGA Tour 2K23.

Ubisoft ha invece messo in offerta Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla e relative espansioni, anche Far Cry 6, Riders Republic, Watch Dogs Legion e Ghost Recon Breakpoint. L'unico "indie" disponibile è OlliOlli World, con tanto di espansione.

Assassin's Creed Valhalla

Le offerte hanno percentuali di sconto variabili, ma in media potete aspettarvi offerte del 50% con picchi fino all'87%. Potete vedere la lista completa delle offerte a questo indirizzo.

Diteci, avete intenzione di fare un po' di compere su PlayStation Store, in questo momento, oppure siete già impegnati con altri giochi in questi giorni? Vi ricordiamo inoltre che sono ancora attivi gli altri sconti del PlayStation Store.