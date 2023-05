Fortnite: nuova modalità classificata in arrivo, teaser trailer da Epic Games

Epic Games ha svelato che a breve arriverà una nuova modalità classificata per Fortnite, il che sicuramente farà felici i giocatori vogliosi di mettere alla prova le proprie abilità.

L'annuncio è arrivato tramite un tweet del profilo ufficiale del gioco, accompagnato da un teaser trailer che sembrerebbe suggerire in base alle loro prestazioni i giocatori verranno smistati in otto rank differenti.

A onor del vero in Fortnite c'è già una modalità competitiva chiamata "Arena", quindi non è chiaro quali siano i piani di Epic Games. Alcuni utenti stanno suggerendo che si tratta di match classificati per l'apprezzata modalità "Zero Build" (dove non è possibile utilizzare le costruzioni) o di una rielaborazione completa dell'attuale ecosistema competitivo del Battle Royale con varie modifiche e migliorie per renderlo appetibile a un numero maggiore di giocatori. Staremo a vedere, ma probabilmente non dovremo attendere a lungo per scoprire la verità.

Per il momento Epic Games non ha indicato una data precisa per il lancio della modalità classificata di Fortnite, ma a questo punto è lecito aspettarsi che avverrà con l'inizio del Capitolo 4 Stagione 3, in programma per l'inizio di giugno 2023.