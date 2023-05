Zelda: Tears of the Kingdom, PlayStation e Xbox augurano buon lancio ai giocatori

In un positivo esempio di sportività e apprezzamento vero il mondo dei videogiochi in generale, anche PlayStation e Xbox stanno augurando una buona esperienza ai giocatori di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo blockbuster della "rivale" Nintendo.

Precisamente, le due compagnie hanno fatto i propri auguri tramite i propri profili Twitter. PlayStation ha scritto: "Divertitevi lassù, Hyliani", mentre Xbox ha scritto: "È bello essere tornati a Hyrule. Congratulazioni a Nintendo of America per Tears of the Kingdom."

Potete vedere i due tweet qui sotto, che in meno di un'ora hanno già racimolato una buona quantità di Mi Piace, retweet e risposte, soprattutto per quanto riguarda quello PlayStation.

Ovviamente esistono molti altri videogiochi ai quali dedicati, ma quest'oggi per molti è il giorno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e un po' da tutto il mondo stanno iniziando a spuntare le reazioni dei giocatori. Persino gli speedrunner si sono già dati da fare e hanno completato il gioco in 94 minuti.

Alcune compagnie invece sembrano aver deciso di affrontare il lancio di Tears of the Kingdom con un approccio un po' diverso. Dbrand ha ad esempio svelato la skin Clone of the Kingdom per Switch e Steam Deck.