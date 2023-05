Far Cry 6 ora è anche su Steam e con il 75% di sconto, è primo nella classifica dei più venduti

La versione PC di Far Cry 6 da ora è disponibile anche su Steam e per festeggiare il lancio sullo store di Valve è anche in promozione con un'invitante sconto del 75% per tutte le edizioni disponibili.

Nello specifico fino al 25 maggio 2023 potrete acquistare Far Cry 6 su Steam al prezzo di 15 euro per l'edizione Standard. Inoltre, segnaliamo che la Deluxe Edition è acquistabile a 20 euro e include l'ultimate Pack. Abbiamo poi la Gold Edition a 25 euro che include il Season Pass e infine la Game of the Year Edition al prezzo di 35,99 euro (anziché 119,99 euro) che include tutti i contenuti delle altre versioni e in aggiunta l'espansione Lost Between Worlds, di cui potrete leggere la nostra recensione.

Parliamo insomma di un'offerta davvero allettante se non avete ancora giocato l'ultimo capitolo della serie. Se siete interessati, qui trovate la pagina Steam del gioco. Non a caso attualmente Far Cry 6 è primo nella classifica dei più venduti dello store di Valve e ha già superato quota 7.000 giocatori contemporanei, numeri più che discreti per un gioco ormai non proprio nuovissimo.

Che ne pensate, approfitterete della versione Steam e dell'offerta attualmente in vigore per acquistare Far Cry 6? Fatecelo sapere nei commenti. Se invece siete indecisi, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.