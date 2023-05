Clone of the Kingdom è una skin per Switch/Steam Deck che copia Zelda e insulta gli avvocati

Dbrand ha svelato la sua nuova skin per Switch e Steam Deck. Si chiama Clone of the Kingdom e non crediamo sia difficile capire quale gioco imita (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la risposta, se per caso avevate dubbi).

Potete vedere un paio di immagini di "Clone of the Kingdom" nel tweet qui sotto di Wario64. A un primo impatto potreste veramente pensare che si tratti di quella ufficiale. Le modifiche rispetto a quella di Nintendo sono però molteplici, semplicemente è molto chiaro (come se il nome non fosse un aiuto) quale versione di Switch imita. La domanda ora è quanto rapidamente gli avvocati di Nintendo busseranno alla porta di Dbrand.

Qui sotto, per confronto, mettiamo un'immagine di Nintendo Switch OLED modello The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il Joy-Con destro, ad esempio, mostra un motivo circolare, mentre quella di Dbrand ha un motivo esagonale. Anche i ghirigori del Joy-Con sinistra hanno uno stile leggermente diverso. Il corpo della console, invece, presenta sempre il motivo circolare, con una forma triangolare e vari simboli a sinistra. Clone of the Kingdom, però, usa delle rune norrene.

Nintendo Switch OLED modello The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Certamente Dbrand non si preoccupa della reazione di Nintendo o, semplicemente, sa bene che otterrà in ogni caso un sacco di pubblicità. Vedremo come andranno le cose.

Secondo quanto indicato, la scritta della versione Dbrand presente sulla parte frontale della Dock a sinistra recita in traduzione: "Andate a farvi fottere avvocati", mentre il codice attorno al logo al centro dice "Questo paga la nostra difesa legale".

Vi lasciamo in chiusura alla nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.