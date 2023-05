Cosa giocherete questo weekend oltre a Zelda: Tears of the Wild??

Cosa giocherete questo weekend? Considerando il recente debutto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom la risposta per molti di voi sarà scontata, ma siamo comunque curiosi di sapere con quali giochi passerete il tempo durante questo fine settimana di metà maggio.

La settimana non è stata particolarmente ricca di uscite, con tanti publisher che a ragion veduta hanno preferito non piazzare le loro produzioni nel periodo di lancio della nuova epopea di Link, che chiaramente sta monopolizzando le discussioni. Il sequel di Breath of the Wild è stato uno dei giochi più attesi di questo 2023 e prova alla mano non ha assolutamente deluso le aspettative, rivelandosi persino più ambizioso e maestoso del suo predecessore, come potrete constatare nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Oltre alla nuova esclusiva Nintendo Switch, segnaliamo anche l'uscita di Fuga: Melodies of Steel 2, il sequel dell'apprezzato GDR di Cyberconnect2, che tra l'altro è incluso nell'offerta del Game Pass per PC e console assieme al precedente capitolo, di cui potrete leggere la recensione sulle nostre pagine. Parliamo di un gioco di ruolo con combattimenti a turni, in cui vivremo il dramma della guerra dal punto di vista di un gruppo di ragazzini, che loro malgrado si trovano costretti a gettarsi nel caos della battaglia a bordo di un gigantesco carrarmato. Il sequel presenta un sistema di battaglia potenziato e un nuovo sistema di eventi che mette la narrazione parzialmente in mano dei giocatori.

Questa settimana inoltre sono arrivate le versioni old-gen per PS4 e Xbox One di Marvel's Midnight Suns (ecco la nostra recensione) assieme al DLC Tempesta di Sangue, che introduce nuove missioni e Tempesta degli X-Men come personaggio giocabile.

Per il resto il il fine settimana è sempre il momento ideale anche per sfoltire il backlog accumulato negli ultimi mesi e siamo certi che alcuni di voi stanno giocando ancora alle uscite più importanti delle ultime settimane, come Redfall, le versioni old-gen di Hogwarts Legacy e Star Wars Jedi: Survivor.

E voi con quali giochi giochi passerete il weekend? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.