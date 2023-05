Metal Gear Solid 3 Remake e Castlevania potrebbero essere esclusive PS5 temporali, dice Jez Corden

Continuano a emergere nuove indiscrezioni sul presunto Metal Gear Solid 3 Remake e il nuovo Castlevania. Jez Corden, giornalista di Windows Central, afferma che entrambi i giochi potrebbero anche essere delle esclusive PS5, ma solo temporali, e quindi dovrebbero arrivare anche su PC e piattaforme Xbox una volta terminato il periodo di esclusività.

Le voci di corridoio su Metal Gear Solid 3 Remake circolano ormai da più di un anno e si sono intensificate particolarmente nelle ultime settimane, con fonti come Nick Baker e Andy Robinson di VGC che si aspettano un annuncio ufficiale durante un PlayStation Showcase, che potrebbe svolgersi a breve. A tutto ciò si aggiunge anche una recente soffiata dello stesso Corden secondo cui Konami avrebbe in lavorazione anche un nuovo gioco della serie Castlevania.

Corden è tornato sulla questione nell'ultimo podcast di Xbox 2, dove ha chiarito che stando alle sue fonti l'accordo tra le due compagnie giapponesi per Metal Gear Solid 3 Remake potrebbe riguardare il marketing, DLC esclusivi o un periodo di esclusività su PS5 ma solo a tempo limitato. Lo stesso a suo avviso dovrebbe valere anche per Castlevania, ma ha meno certezze in tal senso.

"Da quello che ho sentito sembra che almeno nel caso di Metal Gear Solid 3 Remake in realtà potrebbe essere multipiattaforma e quindi forse l'accordo è per il marketing, DLC a tempo, forse l'esclusività su PS5 per un periodo limitato o qualcosa del genere, ma da quello che ho sentito potrebbe arrivare anche su Xbox in futuro, quindi non è affatto un'esclusiva totale", ha detto Corden, specificando che tuttavia non è sicuro al 100% dell'informazione.

"Castlevania è molto più vago, non ne so nulla, come se il gioco è solo pianificato o altro", ha aggiunto. "Sembra che almeno alcuni di questi giochi (si riferisce a Silent Hill 2 Remake, Metal Gears Solid 3 Remake e Castlevania) saranno esclusive temporali, avranno DLC esclusivi o qualcosa del genere o semplicemente un accordo di marketing, ma sembra che alla fine saranno multipiattaforma".

Parliamo ancora una volta di indiscrezioni e come tali vanno prese, in attesa a questo punto di novità ufficiali, che pare non si faranno attendere a lungo, dato che secondo Jeff Grubb il tanto chiacchierato PlayStation Showcase è in programma a fine maggio.