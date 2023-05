Metal Gear Solid 3 Remake: esclusiva PS5 e annuncio al PlayStation Showcase, secondo Nick Baker

Stando a un'indiscrezione lanciata da Nick Baker, il co-fondatore di Xbox Era, e in parte corroborata da Jez Corden, giornalista di Windows Central, Konami sarebbe pronta ad annunciare il tanto chiacchierato remake di Metal Gear Solid 3 durante un PlayStation Showcase che si svolgerà a stretto giro. Non solo, Baker afferma che questo rifacimento potrebbe anche essere un'esclusiva PS5 o quantomeno avere dei contenuti riservati ai soli utenti PlayStation.

L'indiscrezione è stata lanciata durante l'ultimo episodio del podcast di XboxEra, dove tuttavia Baker non ha aggiunto ulteriori dettagli oltre a quelli già riportati qui sopra. La cosa interessante è che la soffiata è stata commentata anche da Jez Corden, che ha dichiarato di non sapere per certo se è vera, ma di aver sentito a sua volta che "Sony ha stretto un accordo con Konami per Silent Hill, Metal Gear e magari anche un nuovo Castlevania".

Chiaramente sono indiscrezioni e come tali vanno prese con la pinze, in attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali. C'è da dire che in tempi non sospetti Baker aveva "azzeccato" l'esclusività temporale per PS5 di Final Fantasy 16 e che non è la prima volta che circolano delle voci di corridoio relative a un remake di Metal Gear Solid 3.

A febbraio ad esempio i colleghi di VGC hanno affermato che Konami aveva in programma di annunciare questo rifacimento e un nuovo Castlevania durante l'E3 2023. Ora che la kermesse losangelina è stata cancellata, non è escluso che la compagnia giapponese abbia deciso di presentare questi due presunti progetti in altre occasioni e in tal senso un PlayStation Showcase o uno State of Play di grosso calibro potrebbero rivelarsi delle vetrine perfette. Staremo a vedere.