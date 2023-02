Konami sta pianificando un grande E3 2023 con Castlevania e Metal Gear Solid 3 Remake, per un report

Secondo quanto indicato da VGC, tramite il podcast della testata, Konami starebbe pianificando di avere un grande E3 con almeno due annunci di alto livello: un nuovo Castlevania e un remake di Metal Gear Solid 3.

Sulla base di quanto dichiarato, il remake di Metal Gear Solid 3 potrebbe essere usato anche come test per capire se i capitoli più vecchi della saga sono di interesse per il pubblico. Non è chiaro al momento quali siano i piani per tali capitoli, che probabilmente richiederebbero un lavoro di rifacimento più massiccio (soprattutto il primo capitolo).

Non ci sono nemmeno dettagli sul presunto nuovo gioco di Castlevania. Il capitolo più recente della saga è Castelvania Lord of Shadow 2, del 2014: si tratta del capitolo finale di una saga reboot di MercurySteam (il primo capitolo è co-prodotto da Hideo Kojima), ma chiaramente non ha ottenuto abbastanza successo per far sì che il tutto proseguisse. La serie è nata nel 1986 e ha ottenuto molteplici capitoli nel corso degli anni, ma da tempo si è spenta, almeno in ambito videoludico.

Castlevania è infatti diventato pochi anni fa una serie animata (che avrà anche un seguito), disponibile tramite Netflix. La serie è stata apprezzata e ha probabilmente mantenuto vivo l'interesse per i giochi, soprattutto nel pubblico più giovane che non ha vissuto i fasti di Castlevania.

VGC è solita condividere report affidabili, ma in ogni caso non è nulla più che un rumor. Anche ammesso che tutto sia vero, esiste sempre la possibilità che Konami cambi i piani prima dell'E3 2023 e sposti gli annunci a date successive.

Per ora possiamo solo attendere novità ufficiali. Se siete in vena di Castlevania, vi ricordiamo che Dead Cells Return to Castlevania ha una data di uscita.