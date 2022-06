Castlevania: Nocturne, un trailer annuncia la nuova serie Netflix

Castlevania: Nocturne è stato annunciato da Netflix con un trailer: si tratta della seconda serie animata basata sulla saga videoludica di Konami che approda sulla piattaforma streaming.

A qualche settimana dalla conclusione della Stagione 4 di Castlevania, arriva dunque la conferma che un nuovo progetto è in lavorazione e verrà supervisionato dallo showrunner Kevin Kolde, insieme all'autore Clive Bradley.

Castlevania: Nocturne racconterà le vicende di Richter, un discendente della famiglia Belmont divenuto celebre grazie a giochi iconici come Castlevania: Symphony of the Night e Castlevania: Rondo of Blood.

Con animazioni curate da Powerhouse Animation, Castlevania: Nocturne non ha ancora un periodo di uscita ufficiale, per il momento.