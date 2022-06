Dell svela i nuovi XPS 13 e XPS 13 2-in-1: data di uscita e prezzo in Europa

Dell ha annunciato il prossimo arrivo in Europa dei suoi nuovi laptop XPS, ovvero XPS 13 e XPS 13 2-in-1, svelando anche data d'uscita prevista dalle nostre parti e prezzo per questi due interessanti dispositivi di ultima generazione.

Dell XPS 13 è il laptop più sottile e leggero da parte della compagnia, sostanzialmente il computer più portatile da parte di Dell. Caratterizzato da un nuovo design, si presenta ancora più sottile, più leggero e compatto rispetto a prima, con le prestazioni e la durata della batteria comunque sostenute e un miglioramento anche al sistema audio. La data d'uscita è fissata per il 16 giugno 2022.

A differenza di XPS 13 Plus, che si concentra soprattutto sulle prestazioni, il nuovo XPS 13 è pensato per chi ha necessità di mobilità.

Dell XPS 13

Per quanto riguarda il design, il nuovo XPS 13 è stato rinnovato nei colori e nei materiali, pur mantenendo la tradizionale interfaccia XPS. Così come il 13 2-in-1, XPS 13 è caratterizzato da una CPU Intel Core di 12esima generazione. Il prezzo è di 999 dollari in USA, in attesa di conferme ufficiali per quello europeo.

Per coloro che danno priorità alla versatilità, l'XPS 13 2-in-1 consente di passare senza problemi dal lavoro alla scuola, all'intrattenimento.

Dell XPS 13 2-in-1

Si tratta del primo dispositivo XPS a offrire la connettività 5G, con XPS Folio e XPS Stylus opzionali. Disponibile in due colori iconici, Sky e Slate, non ha ancora una data d'uscita ma è comunque previsto per l'estate.

Dotato anche questo di Intel Core di dodicesima generazione, non ha ancora un prezzo annunciato.