The Sims 4: Lupi Mannari, l'anteprima della nuova espansione dedicata ai licantropi

Dopo aver celebrato il loro matrimonio da sogno, i nostri Sim sono pronti per una nuova avventura: con il Game Pack di The Sims 4 Lupi Mannari in arrivo il 16 giugno PC e console, potremo esplorare il lato più selvaggio! Abbiamo avuto l'occasione di vedere alcune delle maggiori novità introdotte da quest'ultima espansione, raccontate direttamente dagli sviluppatori di Maxis. Fate con noi questa passeggiata al chiaro di luna e scoprite The Sims 4 Lupi Mannari in anteprima .

Con l'espansione Lupi Mannari vengono introdotte nel Cas per la prima volta le cicatrici , che non solo caratterizzeranno in modo unico i nostri Sim ma raccontano anche una pagina della sua vita. Per i bambini e adolescenti non sono presenti manti pelosi poiché la forma di licantropo verrà pienamente sbloccata in età adulta; per ovviare a questo problema sono state però aggiunte per i più piccoli, un paio di deliziose tutine da lupo, con tanto di orecchie!

I licantropi non calzano le scarpe, ma possono indossare la maggior parte degli abiti contenuti all'interno dell'espansione. Questi sono principalmente genderless e legati come stile ai due branchi presenti nella comunità di licantropi del nuovo quartiere: una comunità pacifica, orientata alla convivenza con gli umani, e un gruppo più ribelle e selvaggio, che ha fatto della libertà animale il proprio stile di vita.

Come era lecito aspettarsi, tutto ciò che ruota attorno ai lupi mannari e alla nuova esperienza di gioco è minuziosamente personalizzabile dal giocatore, a partire ovviamente dall'aspetto del nostro licantropo. Nella modalità Crea un Sim , sarà possibile personalizzare l'aspetto dei nostri Sim e della loro versione mannara. Per l'occasione gli artisti di Maxis hanno creato un'interessante quantità di manti diversi , disponibili ognuno in varie colorazioni. Ma c'è di più, perché qualora non fossimo soddisfatti del motivo o gradiente della pelliccia, l'editor di pittura ci permetterà di disegnare direttamente sul corpo del Sim mannaro, creando manti realistici o di pura fantasia.

Giocando a Lupi Mannari, sono molte le domande legate alla narrazione del gioco che sopraggiungono durante la partita: come hanno fatto i branchi di lupi ad arrivare a Moonwood Mill? Quali sono stati i primi lupi mannari della città? Quali segreti celano le profonde grotte sparse nella zona open world del quartiere? Lupi Mannari è un'espansione che aggiunge molta lore a The Sims e il consiglio degli sviluppatori è di leggere molti libri, esplorare approfonditamente il nuovo quartiere e conversare con i membri del branco più socievoli per carpire ogni informazione possibile... e aspettatevi interazioni con i vampiri!

Nell'interfaccia di gioco, a sinistra del menù dedicato all'avanzamento temporale, verrà visualizzato il ciclo lunare; in base al Sim che avremo selezionato, consultare il meno ciclo lunare ci permetterà di capire come una determinata fase può influenzare la vita del nostro Sim. Esempio abbastanza scontato: durante le notti di luna piena, i Sim licantropi otterranno alcuni bonus sui punti abilità legati al fisico, ma diventeranno al contempo molto suscettibili quando i raggi di luna bagneranno Moonwood Mill.

Un importante aggiornamento legato all'ambiente, è dedicato al ciclo giorno-notte dove compare per la prima volta la luna piena durante le fasi notturne. Gli sviluppatori ci fanno sapere che hanno aggiornato, e per certi aspetti creato da zero, i nuovi scenari notturni, introducendo un ciclo lunare nel calendario dei nostri Sim. Il ciclo lunare non influenza soltanto l'ambiente durante le ore notturne, con una maggiore luminosità delle notti di luna piena, ma guida fortemente anche la vita dei nostri Sim licantropi.

Fare branco

Una tranquilla serata di una famiglia di Moonwood Mill

Entrando nel dettaglio del gameplay dell'espansione, gestire una Sim mannaro non sarà sempre facile, specialmente all'inizio. Sono due i modi in cui un Sim può diventare un licantropo: attraverso un morso (che può essere consensuale o, immaginiamo, a seguito di un'aggressione) oppure nascendo già con questo tratto, e sbloccando il pieno potenziale dei poteri in età adulta.

Essendo un animale gregario, il lupo ha bisogno di un branco e come già anticipato ci saranno 2 branchi ai quali potersi unire. Per far parte di un branco bisognerà chiedere il permesso direttamente al capobranco, che attraverso delle opzioni di dialogo speciali assegnerà ai nostri Sim delle missioni da portare a termine. Una volta entrati nel branco avrà accesso a tutti i benefici che offre il branco, tra abilità speciali e accesso a determinati luoghi (i lupi mannari sono estremamente territoriali, quindi preparatevi a marcare il territorio!), ma per ricevere questi benefici è necessario seguire il codice del branco. Qualora ciò non accadesse, preparatevi alle conseguenze.

Durante l'azione di gioco, i Sim com'era accumuleranno punti licantropo, che potranno essere spesi per acquisire nuove abilità e la più importante tra tutte, abbiamo subito capito, è quella legata alla trasformazione volontaria. Infatti all'inizio del proprio percorso, ogni SIM licantropo non avrà la possibilità di decidere quando trasformarsi in un lupo mannaro: questo accadrà solo dopo aver sbloccato la suddetta abilità.

I due branchi presenti in Lupi Mannari

Fino a quel momento, la trasformazione in lupo mannaro è vincolata all'indicatore Furia. Parliamo di una piccola sfera dell'interfaccia di gioco che si "riempirà" man mano che i nostri Sim attraverseranno particolari stati d'animo. Durante la fase di gioco mostrata dagli sviluppatori, l'indicatore Furia della Simmina della demo, cresceva durante situazioni tristi o maliziose; una volta arrivato a livello massimo, la Sim si è trasformata in lupo mannaro passando attraverso uno stato di totale frenesia. Durante questo stato, che si esaurirà nel tempo, i Sim diventeranno incontrollabili, perdendo spesso la possibilità d'interagire normalmente con la maggior parte degli oggetti.

Ad esempio, nella demo il licantropo in stato di furia non poteva sedersi su una poltrona, ma solo farla a brandelli e, nonostante fosse molto affamato, non poteva aprire il frigorifero, ma solo distruggerlo. Questo anche perché i licantropi si possono nutrire soltanto con un particolare tipo pasto e non attraverso la consueta preparazione di pietanze utilizzando frigo fornelli. Alcune abilità potranno essere acquistate con i punti, mentre altre si potranno acquisire attraverso piccole missioni speciali poiché tratti dormienti del branco a cui si appartiene.

In ultimo gli sviluppatori ci hanno mostrato oggetti della modalità compra e costruisci. Nel gusto di chi scrive, non sono molti gli oggetti particolarmente belli nonostante vi sia un'interessante selezione di porte, finestre e luci in stile industriale. La maggior parte dell' arredo segue lo stile tipico dell'arredamento economico americano ma siamo certi che, come in ogni espansione di The Sims, anche in una fortemente tematica come questa ci sia qualche oggetto degno di nota.