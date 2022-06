The Last of Us Parte 1, il trailer d'annuncio doppiato in italiano

Il trailer d'annuncio di The Last of Us Parte 1 è stato pubblicato da Sony anche nella versione doppiata in italiano, con le ormai inconfondibili voci di Lorenzo Scattorin e Gea Riva a interpretare rispettivamente Joel ed Ellie.

In uscita il 2 settembre su PS5 ma in sviluppo anche su PC, The Last of Us Parte 1 è il remake del capolavoro action adventure di Naughty Dog, che approda su PlayStation 5 con una grafica ridisegnata e in linea con le tecnologie utilizzate nel secondo capitolo, ma non solo.

Gli sviluppatori hanno infatti adeguato anche il gameplay alle meccaniche di The Last of Us Parte 2, rendendolo più moderno e sfaccettato. Quanto influiranno queste novità sull'esperienza di gioco? Ancora presto per dirlo.

Nella nostra analisi del trailer di The Last of Us Parte 1 abbiamo ipotizzato l'introduzione di sezioni inedite rispetto all'originale del 2013, ma le parole pronunciate da Neil Druckmann sul palcoscenico del Summer Game Fest 2022 ci ha fatto venire qualche dubbio in proposito.