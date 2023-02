Dead Cells Return to Castlevania: data di uscita annunciata al Nintendo Direct dell'8 febbraio

Oggi, 8 febbraio 2023, è andato in onda un nuovo Nintendo Direct, l'evento dedicato ai giochi di Switch in arrivo. Tra i vari, è stato mostrato anche il DLC di Dead Cells Return to Castlevania. La novità della serata è la data di uscita: 6 marzo 2023.

Ricordiamo che Dead Cells: Return to Castlevania proporrà due nuovi biomi, tre boss (Death, Dracula e un nemico non precisato), una linea narrativa dedicata a Richter Belmont, Alucard e Dracula e anche nuovi nemici.

Ovviamente non mancheranno nuove armi (14 per la precisione) così come 20 nuovi vestiti e 51 brani musicali provenienti da Castlevania, compresi Vampire Killer, Bloody Tears e il tema di Simon Belmont. L'impressione quindi è che i fan della saga di Konami (ma anche i semplici appassionati di Dead Cells) avranno tanto con il quale divertirsi.

Il prezzo di questo DLC, vi ricordiamo, è di 9.99€.

