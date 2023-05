Saints Row: il lancio della versione PC su Steam potrebbe essere vicino

La versione PC di Saints Row è stata lanciata in esclusiva su Epic Games Store, ma come tanti altri giochi è probabile che arrivi anche su Steam prima o poi. A quanto pare il debutto nello store di Valve potrebbe essere in realtà piuttosto vicino, dato che la pagina relativa al gioco nel database dello store ha ricevuto un importante aggiornamento.

Come segnalato da SteamDB, la scheda di "Project Athena" (il nome in codice dell'ultima fatica di Volition) è stata rinominata in "Saints Row", il che sembrerebbe suggerire che il lancio su Steam avverrà nel giro di poche settimane o mesi al più tardi.

Se supponiamo che il periodo di esclusività con Epic Games Store duri un anno, allora questo dovrebbe terminare il 23 agosto, ovvero la data del primo anniversario di Saints Row. In tal senso questo cambiamento nel database di Steam potrebbe precedere l'annuncio ufficiale da parte di Volition con annessa apertura dei preorder sullo store nei prossimi giorni. Ma questa si tratta solo di una speculazione da parte nostra.

Nel frattempo, martedì 9 maggio 2023 verrà pubblicato il DLC a pagamento The Heist and The Hazardous di Saints Row, accompagnato da un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori che introdurrà il nuovo distretto Sunshine Springs.