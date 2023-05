Dead Rising: Capcom sta sviluppando un reboot della serie, secondo Jez Corden

L'E3 2023 sarà anche stato cancellato, ma la classica valanga di rumor che precedono le fiere videoludiche estive a quanto pare no. L'ultimo arriva da Jez Corden, noto giornalista di Windows Central, che afferma che Capcom avrebbe intenzione di resuscitare la serie di Dead Rising e che al momento è in sviluppo un reboot.

La soffiata è stata fatta su Twitter, in risposta a un utente che afferma di essersi avvicinato a Xbox grazie a Dead Rising (il terzo capitolo è stato un'esclusiva Xbox One, mentre il quarto è arrivato solo dopo un anno su PS4). Corden a tal proposito ha dichiarato "se sei un fan di Dead Rising potrebbe esserci qualcosa all'orizzonte anche per te".

Successivamente Corden ha affermato di essere venuto a conoscenza delle sue fonti che "il franchise potrebbe tornare" e che il gioco in sviluppo "è un reboot", ma di non avere ulteriori informazioni da condividere al momento.

Dead Rising 4, l'ultimo capitolo della serie, è uscito nel dicembre del 2016. Era in lavorazione anche un quinto capitolo, chiamato Dias de Los Muertos, che purtroppo non ha mai visto mai la luce, nonostante i lavori fossero in uno stadio avanzato. Come sappiamo infatti nel 2018 è stata chiusa Capcom Vancouver, la divisione che si occupava proprio dello sviluppo di Dead Rising, a causa probabilmente dello scarso successo degli ultimi episodi.

C'è da dire che la Capcom degli ultimi anni sembra in grandissima forma, tra Moster Hunter, Devil May Cry, Resident Evil vecchi e nuovi e uno Street Fighter 6 che pare molto promettente. Insomma, non è escluso che la compagnia giapponese non abbia in programma anche di rilanciare la serie di Dead Rising, ma in ogni caso prendete le informazioni condivise da Corden per quello che sono, ovvero delle voci di corridoio senza conferma.

Rimanendo in tema di indiscrezioni, poche ore fa l'insider Nick Baker ha affermato che il remake di Metal Gear Solid 3 verrà annunciato durante il prossimo PlayStation Showcase e potrebbe essere un'esclusiva per PS5.