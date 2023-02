Dead Rising 5: spunta un video del gioco cancellato da Capcom

Nelle ultime ore sta circolando in rete un video gameplay di Dead Rising 5, intitolato Dead Rising: Dia De Los Muertos, che non ha mai visto la luce in quanto Capcom decise di cancellare in toto il progetto e di chiudere la sua divisione di Vancouver.

Stando ai dettagli condivisi da Insider Gaming, nel gioco erano presenti due personaggi giocabili, uno dei quali era Chuck Greene, protagonista anche di Dead Rising 2, che avrebbero dovuto vedersela con una legione di mangia-cervelli in Messico, tra ambienti urbani e giungle. A quanto pare, per quanto non ve ne sia traccia nel filmato qui sotto, il gioco avrebbe dovuto includere degli elementi da souls-like e includere tra le ambientazioni un Hotel e un tempio Maya.

Come svelato da un podcast di DidYouKnowGaming, lo sviluppo di Dead Rising: Dia De Los Muertos era iniziato alcuni anni prima del lancio di Dead Rising 4 nel 2016, con il lancio previsto per un paio di anni più tardi, dunque nel pieno della generazione PS4 e Xbox One.

Come possiamo vedere dal filmato, prima della cancellazione Dead Rising: Dia De Los Muertos era in una fase ben avviata dello sviluppo, per quanto animazioni, performance e molti altri aspetti erano evidentemente ancora in uno stato piuttosto grezzo. Evidentemente il progetto non ha convinto Capcom, dato che alla fine non ha mai visto la luce.

Nel 2018 è stata chiusa Capcom Vancouver, la divisione che si occupava proprio di Dead Rising, e al momento è difficile dire se vedremo mai in futuro un nuovo gioco della serie.