Chainsaw Man: il cosplay di Makima da parte Yashafluff vi mette in catene

La prima stagione dell'anime di Chainsaw Man si è conclusa ma l'opera di Tatsuki Fujimoto ha tutt'ora un grande ascendente e fa parlare molto di sé, anche nel panorama dei cosplayer. A tal proposito oggi vediamo il cosplay di Makima ricco di fascino realizzato da Yashafluff.

Makima è un'esperta cacciatrice di Diavoli dall'aspetto attraente e rappresentata come una donna enigmatica, all'apparenza gentile ma che nasconde una personalità fredda e calcolatrice. È l'oggetto dei desideri di Denji, il protagonista di Chainsaw Man, che è entrato nelle sue mire per la sua peculiare natura a metà tra un umano e un diavolo.

È davvero difficile muovere qualche critica al cosplay realizzato da Yashafluff. Come potrete vedere negli scatti qui sotto voi stessi, il personaggio di Makima è stato rappresentato in maniera fedele, con parrucca, costume e trucco riprodotti in maniera piuttosto rigorosa.

Se siete in cerca di altri cosplay ispirati a manga e anime, date uno sguardo anche a quello di Faye Valentine da Cowboy Bebop realizzato da mimisemaan e quello di Lucy da Cyberpunk: Edgerunners di reberenbelle. Cambiando genere vi suggeriamo anche il cosplay di Yelan di Genshin Impact realizzato da nanno_cos e quello di Poison Ivy di graciethecsoplaylass.