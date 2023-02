Batman: il cosplay di Poison Ivy da graciethecosplaylass è favoloso

Poison Ivy è uno dei personaggi femminili più noti dell'universo di Batman e dei fumetti generali, nonché uno dei più gettonati per dei cosplay. Vediamo dunque la versione realizzata da graciethecosplaylass negli scatti qui sotto.

Poison Ivy è apparsa nei fumetti di Batman quasi sessant'anni fa e da allora le origini di questo personaggio sono cambiate più volte nel corso della sua storia editoriale. In origine si chiamava Pamela Lillian Isley ed era biochimica, ma per via di una mutazione ottiene una forza sovrumana e il pieno controllo di ogni forma di vita vegetale, nonché la possibilità di avvelenare le persone semplicemente sfiorandole o soggiogarle con dei fermoni. Forte di queste nuove abilità Poison Ivy diventa un'ecoterrorista che si pone l'obiettivo di salvaguardare le piante e la natura in generale dall'inquinamento e la distruzione causata dagli esseri umani. Un fine che potrebbe sembrare quasi nobile, se non fosse per la distruzione e le morti che causa.

Come possiamo vedere il cosplay di graciethecosplaylass è piuttosto semplice quanto a costume, composto unicamente da un body fatto di foglie e la caratteristica chioma rossa del personaggio. Si tratta comunque di una rappresentazione ben riuscita, come possiamo vedere negli scatti qui sotto, dove Poison Ivy soggioga due persone usando i fermoni per poi intrappolarli con le piante.

