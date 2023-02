Resident Evil 4 Remake introduce nuovi tesori ottenibili solo con un DLC a pagamento

Come notato dai sempre attenti utenti del forum di ResetERA, Resident Evil 4 Remake aggiungerà dei nuovi tesori da trovare non presenti nella versione originale del gioco, che tuttavia potrete ottenere esclusivamente acquistando un DLC a pagamento.

Il contenuto in questione si chiama "Resident Evil 4 - Mappa dei tesori: Espansione" e stando alla descrizione ufficiale permetterà ai giocatori di individuare i tesori, alcuni dei quali si possono ottenere per l'appunto solo grazie a questo DLC.

"Scopri tesori segreti che aspettano solo te! Con questa mappa, ci saranno dei tesori in più da trovare nel gioco: alcuni possono essere ottenuti solo in questo modo. Note: La posizione dei tesori aggiuntivi può essere confermata nella mappa durante la storia principale", recita la descrizione ufficiale su Xbox Store.

Il DLC è incluso nella Deluxe Edition del remake di Resident Evil 4, in vendita su console a 79,99 euro e a 69,99 euro su PC, ovvero 10 euro in più della standard edition, come parte del "Pacchetto DLC Extra", che comprende anche:

Costumi per Leon e Ashley: "Alternativo"

Costumi per Leon e Ashley: "Romantico"

Costume per Leon e filtro: "Eroe"

Costume per Leon e filtro: "Malvagio"

Accessorio per Leon: "Occhiali da sole sportivi"

Arma speciale: "Sentinel Nine"

Arma speciale: "Skull Shaker"

Musica ed effetti sonori: "Versione originale"

Resident Evil 4, Leon alle prese con un nemico armato di motosega

Precisiamo che al momento non conosciamo il prezzo del DLC con la mappa dei tesori e sa sarà possibile acquistarlo separatamente dalla Deluxe Edition o dal "Pacchetto DLC Extra" e lo stesso vale per tutti gli altri contenuti sopracitati.

La presenza di nuovi tesori da trovare e convertire in cambio di denaro da spendere dal mercate esclusivamente legati a un DLC a pagamento potrebbe far storcere il naso ai giocatori, per quanto pratiche simili sono quasi all'ordine del giorno nel mercato odierno.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake arriverà nei negozi il 24 marzo 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Stando all'ex leaker Dusk Golem sarà un rifacimento fedele all'originale ma cambierà alcune parti del gioco, anche in maniera sostanziale.