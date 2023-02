NieR: Automata Ver.1.1a: l'anime riprenderà la prossima settimana, dopo una lunga pausa

Il profilo Twitter ufficiale di NieR: Automata Ver.1.1a ha annunciato che la programmazione dell'anime riprenderà la prossima settimana con un nuova puntata, dopo un lungo stop durato tre settimane a causa della pandemia. Per la precisione l'Episodio 4 andrà in onda sabato 18 febbraio 2023.

Come forse saprete, Aniplex e A1 Pictures erano state costrette a mettere in pausa la programmazione dell'adattamento di NieR: Automata per un periodo di tempo indefinito a causa del nuovo focolaio di Covid-19 scoppiato il mese scorso, che aveva messo in seria difficoltà la produzione di nuovi episodi.

La sospensione dell'anime è durata tre settimane, durante le quali sono stati ritrasmessi i primi tre episodi. Ora la speranza è chiaramente che la messa in onda continui senza ulteriori intoppi fino al termine della programmazione stabilita.

NieR: Automata Ver1.1a è l'adattamento animato di NieR: Automata, l'Action RPG di Square Enix pubblicato nel 2017. La storia riprenderà quella del gioco originale, come confermato da Yoko Taro stesso, ci sono alcune modifiche più o meno importanti. Ricordiamo che l'anime viene trasmesso nei nostri lidi sulla piattaforma Crunchyroll.