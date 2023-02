They Speak From The Abyss, il provato dell'horror in pixel art

In questo provato di They Speak From The Abyss vi parleremo della nostra esperienza di circa 30 minuti all'interno di questo atipico e peculiare dungeon crawler RPG dalle tinte horror.

Grazie a quest'ultimo, They Speak From The Abyss ha racimolato più di 26000 dollari e quasi 600 donatori, un sostegno tale da far procedere i lavori dell'unico sviluppatore a capo del progetto, Nikki Kalpa , fino ad una demo più sostanziosa disponibile appunto sulla piattaforma di Valve.

La libreria di Steam pullula di titoli indipendenti decisamente particolari, opere ideate e sviluppate da una manciata di persone con poche risorse iniziali ma con tanta fantasia e creatività. Prima di approdare sul più famoso store per giochi PC, molto spesso questi team di sviluppo cercano i fondi necessari per proseguire nel loro sogno di portare il proprio gioco finalmente sul mercato tramite Kickstarter.

Gli incubi prendono vita

Lo stile di They Speak From The Abyss è inquietante

Il gioco di Nikki Palca ci mette nei panni di Vanessa Rivera, una giovane che si è traferita da poco per poter stare più vicina alla propria compagna e al tempo stesso per fuggire dalle proprie angosce e paure. Purtroppo, per poter avere la meglio sui propri incubi non è sufficiente un cambio di città, e dopo una brevissima introduzione narrativa la nostra protagonista entra in un inquietante labirinto verso l'Abisso, una rappresentazione horror dell'inconscio abitata da mostruose creature in cerca di sangue fresco.

La metafora di questa discesa nell'oblio mentale, dove le preoccupazioni ed i timori prendono vita sotto forma di demoni è piuttosto riuscita seppur non troppo originale. They Speak From The Abyss si contraddistingue per una veste grafica in pixel art ispirata ai lavori di Clive Barker e Junji Ito che lo rende sicuramente meno spaventoso ma al contempo davvero contorto ed inquietante grazie ai personaggi che lo popolano.

L'obiettivo di Vanessa è quello di muoversi in questo intricato corridoio dapprima parlando con le raccapriccianti entità e successivamente lottando con esse per poter fuggire dall'Abisso. Nella demo a disposizione su Steam la storia non prosegue fino al punto di poter mettere alla prova o testare un approccio attivo, limitandosi ad introdurre l'atmosfera di disagio e angoscia che scandisce il gioco.