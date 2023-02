Nintendo Switch: svelate le dimensioni di Pikmin 4, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp e molti altri

L'eShop di Nintendo Switch è stato aggiornato svelando le dimensioni del download di numerosi titoli, alcuni dei quali presentati durante il ricco Direct di febbraio 2023 andato in onda questa settimana, tra cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 e Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

Abbiamo già parlato delle dimensioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nei giorni scorsi: saranno di 18,637GB. Al momento si tratta dell'esclusiva first party di Switch più pesante di sempre, al punto che sarà anche la prima a utilizzare una cartuccia da 32 GB.

Gli altri giochi in arrivo nella lista qui sotto sono fortunatamente più leggeri. Pikmin 4 supera di poco i 12GB, mentre con Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp si scende sui 6,8GB. Di seguito le dimensioni dei giochi svelate dall'eShop, dal più pesante al più leggero:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 18,637 GB

Pikmin 4 - 12,288 GB

Disney Illusion Island - 8 GB

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - 6,824 GB

Aery - Calm Mind 3 - 3,247 GB

Etrian Odyssey Origins Collection - 2,2 GB*

Samba de Amigo: Party Central - 2,0GB*

Geometric Sniper - Blood in Paris - 1,219 GB

Know by heart... - 1,1GB

Piczle Lines 2: Un nuovo Puzzleverso - 970 MB

Ein's Sword - 875 MB

Etrian Odyssey III HD - 864 MB

Harmony: The Fall of Reverie - 800 MB*

Monorail Stories - 749 MB*

Etrian Odyssey II HD - 732 MB

Etrian Odyssey HD - 648 MB

Hopping Girl Kohane EX - 518 MB

Lucie's Potager - 308 MB

Montezuma's Revenge: 8-Bit Edition - 248 MB

Pretty Girls Breakers! Plus - 235 MB

Verdict Guilty - 172 MB

Sniper Strike 3D - Secret elite mission warfare Ghost Squad - 153 MB

Silver Falls - Ghoul Busters - 88 MB*

Prizma Puzzle Prime - 69 MB

Tama Cannon - 55 MB

CyberHeroes Arena DX - 47 MB*

Non-Stop Space Probe - 36 MB

Omega Strikers - 14MB*

Pikmin 4

Abbiamo recuperato le informazioni qui sopra dall'eShop italiano qualora possibile. Per i restanti, quelli contrassegnati da un asterisco, ci siamo basati sulle informazioni condivise da NintendoEverything consultando la divisione europea, giapponese e statunitense dello shop e pertanto le dimensioni potrebbero variare nei nostri lidi per via della localizzazione. Nel caso di Etrian Odyssey: Origins Collection non abbiamo riportato il peso indicato dall'eShop nostrano, di 732 MB, perché chiaramente errato.