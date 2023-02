Hogwarts Legacy L'Arte e il Making of: in preordine su Amazon Italia con un piccolo sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare il preordine di Hogwarts Legacy L'Arte e il Making of, un volume illustrato a colori che sarà disponibile dal 16 febbraio 2023. Attualmente vi è anche un piccolo sconto del 5%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, si tratta di una prenotazione al prezzo minimo garantito, ovvero se tra il momento dell'ordine e quello della spedizione il prezzo dovesse calare, in automatico si applicherebbe tale prezzo al vostro preordine senza che dobbiate fare nulla. Il preordine è completamente gratuito e può essere cancellato senza problemi prima della spedizione.

La descrizione ufficiale recita: "Scoprite i segreti della realizzazione dell'epico videogame Hogwarts Legacy, ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter! Viaggiate nelle fasi di ideazione di questo vasto e immersivo GDR d'azione: questo libro vi porterà dietro le quinte del gioco con interviste esclusive allo studio Avalanche, straordinari bozzetti preliminari, rendering e illustrazioni che vi permetteranno di immergervi nella creazione di questa esperienza di gioco unica."

