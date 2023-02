Xbox: controller Edizione speciale Stellar Shift, preordine Amazon per la nuova colorazione

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare il preordine del controller Edizione speciale Stellar Shift per Xbox, che sarà disponibile dal 20 febbraio 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, si tratta di una prenotazione al prezzo minimo garantito, ovvero se tra il momento dell'ordine e quello della spedizione il prezzo dovesse calare, in automatico si applicherebbe tale prezzo al vostro preordine senza che dobbiate fare nulla. Il preordine è completamente gratuito e può essere cancellato senza problemi prima della spedizione.

Questo controller differisce rispetto a quelli classici di Xbox solo per la colorazione, non vi sono funzioni aggiuntive. Il controller è compatibile con Xbox One, Xbox Series X|S, computer e mobile. Questa edizione speciale è caratterizzata da una luminosa tonalità cangiante blu/viola.

Controller Edizione speciale Stellar Shift per Xbox

