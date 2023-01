NieR: Automata Ver1.1a: l'anime è stato sospeso indefinitamente dopo tre episodi

L'anime NieR: Automata Ver1.1a verrà sospeso, per un periodo di tempo attualmente ancora da definire, dopo il terzo episodio, trasmesso ieri, sabato 21 gennaio 2023. La causa a quanto pare è il nuovo focolaio di Covid-19 scoppiato in Giappone nelle ultime settimane, che avrebbe causato grosse difficoltà per la produzione.

La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale di NieR: Automata Ver1.1a, dove per l'appunto è stata annunciata la sospensione della programmazione da parte di Aniplex a partire dal quarto episodio, che sarebbe dovuto andare in onda sabato 28 gennaio. Al suo posto verranno trasmessi nuovamente i primi tre episodi, uno a settimana, quindi possiamo aspettarci una pausa di almeno tre settimane.

"A causa dell'impatto della diffusione del nuovo coronavirus "COVID-19" sulla pianificazione della produzione, abbiamo deciso di posticipare la trasmissione e la distribuzione dell'episodio 4 e successivi", recita la nota pubblicata sul sito ufficiale di NieR: Automata Ver1.1a.

"Pertanto, le trasmissioni di ciascuna emittente dopo sabato 28 gennaio saranno repliche delle puntate da 1 a 3. Annunceremo i dettagli sulla trasmissione e distribuzione dell'episodio 4 in poi sul sito web ufficiale dell'anime e su Twitter nel prossimo futuro. Sebbene si tratti di una misura basata su circostanze impreviste, siamo molto dispiaciuti di aver causato problemi e preoccupazione a tutti i fan che attendono con impazienza il lavoro."

Ricordiamo che l'anime di NieR: Automata Ver1.1a è trasmesso nei nostri lidi sulla piattaforma Crunchyroll. Oltre a lui, Aniplex ha rinviato per le stesse motivazioni anche l'anime UniteUp! dal quarto episodio in poi.