Resident Evil 4: il cosplay di Ada Wong di Nekoneko JX fa desiderare il remake

Ada Wong è senza dubbio uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi di Resident Evil, nonché dei videogiochi in generale. Ce lo ricorda cosplay di Nekoneko JX, che veste i panni della spia in attesa di poter giocare al remake Resident Evil 4 il prossimo 24 marzo.

Ada Wong è una spia freelance che opera spesso al soldo delle multinazionali dell'universo di Resident Evil, anche se poi alla fine si dimostra fedele solo a sé stessa e ai suoi ideali, tutti ancora da chiarire.

Il cosplay realizzato da Nekoneko JX si ispira alla versione originale di Resident Evil 4, dove Ada indossa un abito rosso, decisamente poco comodo per combattere i Ganados ma che di certo non passa inosservato. Come possiamo vedere non manca nulla: costume, acconciatura e le pose caratteristiche del personaggio sono state ricreate alla perfezione.

Rimanendo in tema di cosplay tratti dai videogiochi potrebbe interessarvi anche quello di Jill Valentine, sempre da Resident Evil, realizzato da narga_lifestream e il cosplay di Rikku da Final Fantasy 10 di Bellatrix Aiden. Cambiando genere vi suggeriamo anche il cosplay di Mirko da My Hero Academia di haru.kya e quello di Nami da One Piece di monkey_tuna.