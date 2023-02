Warner Bros Games Montreal lavora a un gioco DC Comics single player in Unreal Engine 5

Il prossimo progetto di Warner Bros Games Montreal, autore di Gotham Knights, sarà un gioco single player basato sull'universo DC Comics, probabilmente realizzato in Unreal Engine 5, stando alle informazioni contenute in un annuncio lavorativo pubblicato dallo studio.

La posizione in questione è quella di lead gameplay programmer, con il candidato che sarà "responsabile dell'espansione dell'universo DC Comics" tramite un nuovo gioco, al momento ancora avvolto dal mistero. Tra i requisiti richiesti, la conoscenza dell'Unreal Engine 4/5 viene definita un plus, segno che molto probabilmente il titolo in questione sfrutterà il motore grafico di Epic Games.

Non solo, il profilo LinedIn di Bryan Theberge, sensior producer di WB Games Montreal, ha confermato che lo studio ha iniziato i lavori su un nuovo gioco, per la precisione a dicembre dello scorso anno, quindi poco tempo dopo il lancio di Gotham Knights.

Chiaramente il nuovo progetto di Warner Bros. Games Montreal è ancora in una fase embrionale dello sviluppo, quindi per scoprire di cosa si tratta dovremo attendere almeno qualche anno.