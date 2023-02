Assassin's Creed Project Nexus: Ubisoft sta già pensando a un sequel, dice Tom Henderson

Secondo le fonti di Tom Henderson, Ubisoft starebbe già discutendo internamente la possibilità di realizzare un sequel di Assassin's Creed Nexus, il presunto nome in codice del capitolo della serie in sviluppo per Meta Quest 2.

A settembre del 2020, la compagnia francese annunciò la partnership con Meta per realizzare due giochi inediti di Assassin's Creed e Splinter Cell per Oculus 2. Da allora entrambi i giochi sono sparatiti dai radar, perlomeno in via ufficiale. Alla fine dell'anno scorso un report, sempre di Tom Henderson, affermava che Project Nexus non solo è vivo e vegeto ma anche vicino al termine dello sviluppo.

Ora le fonti dell'insider affermano che l'accordo tra Ubisoft e Meta si è concluso anticipatamente a causa dei tagli del budget apportati dalla compagnia di Zuckerberg. Teoricamente questo significa che la compagnia francese potrebbe decidere di pubblicare il gioco anche per altri visori, ma, sempre secondo Henderson, probabilmente non lo farà.

Henderson afferma che Ubisoft crede che Nexus riuscirà ad ottenere un ottimo successo nel mercato VR e per questo sta valutando l'idea di realizzare un ipotetico Assassin's Creed Nexus 2, probabilmente stavolta per un numero maggiore di visori VR.

Infine la gola profonda ha dichiarato che "Project Nexus" verrà presentato ufficialmente a giugno, con pubblicazione fissata per il mese di settembre, dopo Assassin's Creed Mirage. Chiaramente prendete queste informazioni con le pinze, in quanto non confermate in via ufficiale.