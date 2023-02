Offerte Amazon: Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition è di nuovo al prezzo minimo storico

Tramite le offerte Amazon di oggi potete acquistare una copia Switch di Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition. Lo sconto segnalato è del 34%, ovvero di 21€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il gioco è 60.99€. Il prezzo attuale è stato proposto da Ubisoft per molte settimane, ma dalla fine di gennaio 2023 era risalito temporaneamente. Ora è di nuovo al minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition include il gioco base e dei contenuti digitali aggiuntivi (DLC Prestigio galattico: ovvero tre skin per armi esclusive). Il Season Pass non è incluso (va acquistato a parte o con la Gold Edition).

Mario + Rabbids Sparks of Hope

