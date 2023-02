PS5: votate il miglior gioco per la console nel nuovo sondaggio di Sony PlayStation

Sul PlayStation blog è stato lanciato un nuovo sondaggio per votare il miglior gioco per PS5, organizzato a quanto pare per organizzare una sorta di guida agli acquisti per i nuovi utenti della console, in modo da avere un'idea di quali siano i giochi preferiti dai giocatori.

Nonostante sia passato poco tempo dall'elezione dei vari Game of the Year, a cui ha partecipato anche il blog ufficiale di PlayStation con un proprio concorso rivolto sempre agli utenti, la testata di Sony è tornata a rivolgersi ai giocatori per cercare di stilare una selezione dei migliori giochi per PS5, nonché per eleggere il migliore in assoluto.

La questione rientra probabilmente nel rilancio del marketing di PS5, dovuto al fatto che la console è ora disponibile in buone quantità sul mercato ed è protagonista di un vero e proprio rilancio, visto che non è più alle strette in termini di disponibilità e possibilità produttive.

Con questa abbondanza di PS5, Sony ha deciso di far partire una nuova campagna promozionale che punta a pubblicizzare al massimo la console, proprio come se si trattasse di un nuovo lancio. In quest'ottica dobbiamo collocare anche questa iniziativa, che punta a fornire una sorta di guida sui migliori giochi PS5 votati dagli stessi utenti.

Potete prendere parte al sondaggio dirigendovi su questa pagina del PlayStation Blog e facendo la vostra scelta sul miglior gioco per PS5. Tra i candidati troviamo gli ovvi titoli first party che ci possiamo facilmente aspettare come God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West ma anche molti titoli third party come Call of Duty: Modern Warfare II, Elden Ring, Deathloop e Elden Ring.