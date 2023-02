Hogwarts Legacy: un trailer presenta il Demake per PS1

Come girerebbe Hogwarts Legacy su PS1? Scopriamolo nel trailer del demake per la prima PlayStation realizzato dal content creator Jackarte in occasione del lancio del titolo di Avalanche Software.

Il video ripropone fedelmente il trailer di Hogwarts Legacy "Sebastian Sallow's Dark Legacy" pubblicato ad agosto dello scorso anno, reimmaginando il gioco come se fosse uscito su PS1. Dite dunque addio a texture di alta qualità, orpelli grafici come il ray tracing e volti ultra dettagliati e date il benvenuto a modelli poligonali squadrati, location spoglie e animazioni legnose.

Il lavoro realizzato da Jackarte è davvero di ottima fattura, come potrete constatare voi stessi confrontando il demake con il trailer originale. Peccato che non si tratti di un gioco vero e proprio completamente funzionante, ma piuttosto di una semplice demo illustrativa.

Hogwarts Legacy da oggi è disponibile in tutto il mondo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Seguiranno le versioni PS4 e Xbox One il 4 aprile e quella Nintendo Switch il 25 luglio. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione del GDR di Avalanche Software.