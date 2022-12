Assassin's Creed VR è ancora vivo e vegeto, Ubisoft assume sviluppatori

Dalle pagine di Insider Gaming apprendiamo che Assassin's Creed VR, il nuovo capitolo esclusivo per Oculus Quest 2 (ora Meta Quest 2) è ancora in sviluppo, nonostante siano passati praticamente due anni dall'annuncio e da allora non se ne sia saputo più nulla. La conferma arriva da una serie di annunci di lavoro pubblicati da Ubisoft, in cerca di nuovi sviluppatori proprio per questo progetto.

Se avete buona memoria probabilmente vi ricorderete che a settembre del 2020, la compagnia francese annuncio la sua partnership con Meta per realizzare due giochi inediti di Assassin's Creed e Splinter Celle per VR.

Da allora per l'appunto non se n'è più saputo nulla, fino alla segnalazione di oggi di Tom Henderson. Nello specifico al momento Ubisoft sta cercando un lead level designer e un senior technical artist per Assassin's Creed VR.

Henderson ha aggiunto che stando alle sue fonti Assassin's Creed VR ha come nome in codice "Project Nexus" e sarà una sorta di gioco crossover con Ezio, Kassandra, Connor e Haytham come personaggi giocabili in 16 missioni differenti.

Inoltre, stando alle informazioni che ha ricevuto in passato, a quanto pare sulla carta è il progetto di Assassin's Creed più vicino al termine dello sviluppo, anche se stranamente Ubisoft ha preferito non mostrarlo durante lo showcase di settembre. Henderson afferma di aver ricevuto un video gameplay da una fonte anonima a inizio anno, dal quale sembrava che il gioco fosse praticamente completo.

Annunci di lavoro a parte, per il momento il resto delle informazioni qui sopra possiamo bollarle come voci di corridoio, per quanto Tom Henderson in passato si sia dimostrato un insider molto affidabile.

Nel frattempo giusto pochi minuti fa è apparso in rete un video leak di Codename Jade, l'Assassin's Creed per mobile ambientato in Cina.