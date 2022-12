Digimon Con 2023: data e orario dell'evento, ci saranno novità sui videogiochi

Bandai Namco ha annunciato che il Digimon Con 2023 si svolgerà l'11 febbraio 2023 alle 17:00 PT, che corrispondono alle 02:00 del 12 febbraio in Italia. Si tratta dell'evento annuale dedicato al brand dei Digimon e i suoi fan, dove per l'occasione sono in programma degli annunci relativi al futuro della serie, anche per quanto riguarda i videogiochi.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta su YouTube, tramite il canale ufficiale di Bandai Namco. Stando alle anticipazioni del sito ufficiale, che trovate di seguito, possiamo aspettarci novità per quanto riguarda i bracciali Vital Hero, gli orologi fitness dei Digimon, nonché nuove informazioni sui videogiochi.

Come sappiamo i team di Bandai Namco stanno lavorando a molteplici nuovi giochi Digimon, come confermato dai producer della serie Kazumasa Habu e Takahiro Yokota. A febbraio lo stesso Habu ha svelato che uno di questi sarà legato al gruppo "Olympos XII" visto in alcune serie animate, inoltre non esclude in futuro anche un remake o una remaster del primo Digimon World. Il 22 febbraio invece Digimon World Next Order approderà anche su PC e Nintendo Switch e giusto ieri abbiamo visto un nuovo gameplay trailer in italiano.

Un'immagine da Digimon Survive

La scaletta del Digimon Con 2023:

Giocattoli: nuove informazioni sull'app dei bracciali Vital

Duelli di carte: Giappone vs USA e Giappone vs Cina

Giochi: informazioni sui giochi

Anime: panel con il cast di Digimon Ghost Game e Digimon Frontier

Performance dal vivo da un ospite speciale

Notizie speciali: risultati della valutazione iniziale del Digimon Illustration Competition 2023

NB: la scaletta completa verrà svelata il 6 febbraio 2022. Maggiori dettagli verranno condivisi in futuro.