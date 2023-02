My Hero Academia: il cosplay di Mirko da haru.kya imita una copertina di Playboy

My Hero Academia è una fonte di ispirazione praticamente inesauribile per i cosplayer, che possono vestire i panni di numerosi eroi e villain carismatici. Ce lo dimostra anche haru.kya con il suo cosplay di Mirko, la Rabbit Hero, realizzato come se fosse una copertina di Playboy.

Mirko è il nome da eroina di Usagiyama Rumi, una donna dalla dalla corporatura atletica e muscolosa, con alcuni tratti tipici dei conigli albini, come le lunghe orecchie bianche e la coda. Oltre all'aspetto, la donna può sfruttare le abilità fisiche dei conigli con il suo Quirk, Rabbit, grazie al quale ottiene una forza immensa nelle gambe, con cui sferra dei calci micidiali, e un udito senza pari.

Haru.kya ha deciso di realizzare un cosplay diverso dal solito, realizzandolo come se fosse una copertina della rivista Playboy, giocando quindi sull'avvenenza del personaggio (e della sua interprete) e l'aspetto da coniglietta che ben si presta alla rivista. Per il resto il cosplay risulta ben realizzato, con il costume e i tratti caratteristici della Rabbit Hero di My Hero Academia riproposti in maniera rigorosa.

