Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è finalmente arrivato, offrendoci una meritata pausa dallo studio o dal lavoro e dunque la possibilità di dedicarci anima e corpo alla nostra passione videoludica. E dato che siamo degli impiccioni, siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete il vostro tempo libero in questo weekend di inizio febbraio.

La settimana trascorsa non è stata particolarmente ricca di uscite, un po' come una calma prima della tempesta in vista dell'arrivo di Hogwarts Legacy tra pochi giorni e le altre uscite di spessore del primo trimestre del 2023.

Tra le novità degli ultimi giorni non possiamo non menzionare, Deliver Us Mars, il seguito dell'apprezzato Deliver Us The Moon di KeokeN Interactive. Si tratta di un'avventura narrativa a tema fantascentifico con al centro il rapporto tra un padre e sua figlia che ci porta sul Pianeta Rosso alla ricerca di una salvezza per il genere umano. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Deliver Us Mars.

Questa settimana abbiamo visto anche il debutto delle versioni Xbox Series X|S e Xbox One di Age of Empires 2: Definitive Edition, chiaramente incluse anche nel Game Pass. Come potrete leggere nella nostra recensione, si tratta di una conversione ben riuscita che sfrutta un sistema di comandi per il controller ben ponderato, per quanto comunque inferiore all'accoppiata mouse e tastiera.

Deliver Us Mars

Tra le uscite di questa settimana vale la pena menzionare anche le conversioni per Nintendo Switch di Life is Strange 2, l'avventura narrativa di Dontnod, e Trek to Yomi, l'action 2D a tema samurai di Flying Wild Hog, nonché la versione PS5 di Football Manager 2023.

Probabilmente molti di voi invece staranno approfittando di queste fasi iniziali del 2023 per recuperare qualche titolo dal backlog o magari le novità uscite la scorsa settimana, come ad esempio Dead Space Remake e Hi-Fi RUSH.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O lo passerete recuperando un gioco del vostro backlog? Fatecelo sapere nei commenti.