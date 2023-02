Dragon Age Dreadwolf potrebbe non uscire nel 2023, nuovi dettagli da Tom Henderson

Dragon Age Dreadwolf potrebbe non uscire nel corso del 2023 come suggerito in passato da varie voci di corridoio, perlomeno stando a quanto detto dal noto insider videoludico Tom Henderson.

Secondo le fonti anonime di Insider Gaming, Dragon Age Dreadwolf è attualmente ancora in pieno sviluppo e mancano delle funzionalità e caratteristiche nonché alcune linee di dialogo e testi, mentre al tempo stesso sono presenti ancora degli elementi ereditati dalla visione originale del gioco, che fino al 2021 pare includesse una forte componente multiplayer.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, le fonti di Insider Gaming affermano che è possibile ancora percepire per certi versi la natura multigiocatore del progetto iniziale, con una che addirittura afferma "il gioco sembra un po' simile a Destiny con un hub centrale dove i giocatori potevano probabilmente radunarsi prima di andare in missione". A quanto pare questo hub centrale giocherà un ruolo chiave anche ora che Dreadwolf è un gioco completamente single-player.

Il report inoltre afferma che Dragon Age Dreadwolf avrà una struttura per certi versi simile ai suoi predecessori, con il giocatore che durante l'avventura recluterà vari compagni di viaggio. I personaggi che si uniranno alla nostra causa andranno a popolare l'hub di gioco e potremo gestire la loro crescita ed equipaggiamento.

Dragon Age Dreadwolf, Solas

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, una fonte di Insider Gaming suggerisce che sarà maggiormente votato all'azione rispetto ai precedenti capitoli, paragonandolo addirittura a Final Fantasy 15. A quanto pare potremo controllare solo il protagonista, con i compagni che saranno gestiti dall'IA, sulla base delle abilità che potranno usare in battaglia scelte dal giocatore.

Lo scorso ottobre, Bioware ha annunciato che Dragon Age Dreadwolf ha completato la fase alfa e ora è giocabile dall'inizio alla fine. Ciò purtroppo non significa che il gioco si trova attualmente nelle fasi conclusive dello sviluppo e, se la soffiata di Henderson dovesse rivelarsi corretta, allora è probabile che potrebbe arrivare nei negozi nel 2024 al più presto. Chiaramente parliamo di rumor non confermati, quindi prendeteli per quello che sono.