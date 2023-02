Mercoledì: il cosplay di mori_ara377 si ispira alla versione originale del personaggio

Mercoledì è diventato un personaggio di culto grazie alla serie TV di Netflix, negli ultimi mesi, anche se in realtà non è affatto una novità. La figlia della Famiglia Addams è amata dagli appassionati da tanti anni, in varie sue versioni. Anche il mondo del cosplay sta dando risalto a questo personaggio, riportando in auge anche una rappresentazione più classica. La possiamo ad esempio vedere anche nel cosplay di Mercoledì realizzato da mori_ara377.

mori_ara377 ha realizzato un cosplay di Mercoledì più simile alla versione originale del personaggio, con un volto molto più pallido. Ovviamente il personaggio di Netflix non ha stravolto la caratterizzazione originale e ha mantenuto vari elementi iconici presenti anche in questo cosplay, come le trecce e le vesti in bianco e nero.

Se siete fan dei cosplay, allora dovreste vedere il cosplay di Nami di purai.prih sfoggia il famoso vestito viola. Ecco poi il cosplay di missbrisolo si mostra in azione come nel primo Space Jam. Come non citare inoltre il cosplay di Momo Yaoyorozu di xoxoindi_designs è curato in ogni dettaglio. Chiudiamo con il cosplay di Himiko Toga di mild_cosplay è più carino della versione originale.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Mercoledì realizzato da mori_ara377? Il personaggio della Famiglia Addams è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?