Forspoken: l'attrice di Frey non è infastidita dalle critiche ed elogia il personaggio

Forspoken è stato criticato in più direzioni, anche prima della sua uscita, ma una delle componenti più chiacchierate è quella dei dialoghi tra la protagonista - Frey - e il suo bracciale senziente. L'attrice che ha interpretato il personaggio, Ella Balinska, non sembra però infastidita dalla cosa.

Parlando con The Verge, Balinska ha affermato che Frey non è un personaggio ordinario e che il pubblico ha reazioni diverse a cose che non è abituato a vedere. Dice di "amare" la comunità dei videogiocatori per l'impegno con cui esplorano i contenuti di ogni gioco al quale sia approcciano, ma Balinska pensa che Frey sia un protagonista "fantastica e senza fronzoli", anche se i suoi dialoghi sono fastidiosi.

"Penso che le persone abbiano sempre una risposta positiva o negativa a qualcosa che non sono abituate a vedere, e questo va benissimo perché è il modo in cui incitiamo al cambiamento", ha detto Balinska. "Questo è un gioco straordinario che è uscito con una protagonista straordinaria che è così audace, così sfrontata, così riluttante nel miglior modo possibile".

In generale, in ogni caso, le critiche non sono rivolte all'attrice, quanto più alla qualità della scrittura, che non ha convinto gli appassionati. Anche la critica ha risposto freddamente: i voti delle recensioni internazionali sono poco sopra la sufficienza infatti.